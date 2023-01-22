استراحة الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الاتفاق.. الشوط الثاني
الأحد، 22 يناير 2023 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.
كريستيانو رونالدو
النادي : نجوم النصر والهلال
ويلعب كريستانو رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر ليسجل ظهوره الأول مع الفريق الأصفر.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد
ق 31: جووووول تالسيكا والأول بضربة رأسية
ق 20: سيطرة من الاتفاق ومحاولات على المرمى الأصفر
ق 10: محاولات من النصر لتسجيل الهدف الأول
انطلاق المباراة
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