استراحة الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الاتفاق.. الشوط الثاني

الأحد، 22 يناير 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو

النادي : نجوم النصر والهلال

الاتفاق
النصر

ويلعب كريستانو رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر ليسجل ظهوره الأول مع الفريق الأصفر.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد

ق 31: جووووول تالسيكا والأول بضربة رأسية

ق 20: سيطرة من الاتفاق ومحاولات على المرمى الأصفر

ق 10: محاولات من النصر لتسجيل الهدف الأول

انطلاق المباراة

رونالدو الدوري السعودي
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