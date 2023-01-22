انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (2) مانشستر.. قمة الإثارة

الأحد، 22 يناير 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مع بن وايت - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق89: جووووووووووول قاتل لأرسنال من نيكيتاه

ق84: دي خيا يتألق أمام تسديدة من نيكيتاه من داخل المنطقة

ق70: تسديدة من ساكا من على حدود منطقة الجزاء تصطدم بالقائم

ق66: تمريرة من تشاكا إلى أوديجارد الذي سدد واصطدمت بالدفاع وخرجت لركنية

ق59: جوووووووووووول التعادل من ليساندرو مارتينيز

ق55: راشفورد يتوغل ويدخل المنطقة ويسدد بقوة ورامسديل يتصدى

ق53: جووووووووووووول ثان من بوكايو ساكا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني.. ودخول تاكهيرو تومياسو في مكان بن وايت

نهاية الشوط الأول

ق45+2: تسديدة من ساكا تصطدم بلوك شاو ويمسك بها دي خيا

ق45: تسديدة أرضية من زينشينكو لم يتمكن نيكيتاه من الوصول لها لتخرج ضربة مرمى

ق28: تمريرة من أنتوني وتسديدة قوية من مكتومناي من خارج المنقطة يتصدى لها رامسديل

ق24: جووووووووول التعادل من إدوارد نيكيتاه بعد عرضية من جرانيت تشاكا

ق22: تسديدة من جابريل مارتينيلي من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ساكا بجوار القائم

ق21: عرضية من ساكا وتسديدة من نيكيتاه وفاران يخرجها إلى ركنية

ق17: جووووووووووووووول أول من ماركوس راشفورد

ق9: تسديدة من مارتينيلي من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة

ق6: كرة طولية من ليساندرو مارتينيز إلى برونو فيرنانديز واصطدام مع الحارس رامسديل ومطالبة بركلة جزاء، لحكم يطلب استمرار اللعب

ق3: عرضية من زينشينكو وتسديدة من توماس بارتي بجوار القائم

بداية المباراة

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