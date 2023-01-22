انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (2) مانشستر.. قمة الإثارة
الأحد، 22 يناير 2023 - 18:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق89: جووووووووووول قاتل لأرسنال من نيكيتاه
ق84: دي خيا يتألق أمام تسديدة من نيكيتاه من داخل المنطقة
ق70: تسديدة من ساكا من على حدود منطقة الجزاء تصطدم بالقائم
ق66: تمريرة من تشاكا إلى أوديجارد الذي سدد واصطدمت بالدفاع وخرجت لركنية
ق59: جوووووووووووول التعادل من ليساندرو مارتينيز
ق55: راشفورد يتوغل ويدخل المنطقة ويسدد بقوة ورامسديل يتصدى
ق53: جووووووووووووول ثان من بوكايو ساكا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني.. ودخول تاكهيرو تومياسو في مكان بن وايت
نهاية الشوط الأول
ق45+2: تسديدة من ساكا تصطدم بلوك شاو ويمسك بها دي خيا
ق45: تسديدة أرضية من زينشينكو لم يتمكن نيكيتاه من الوصول لها لتخرج ضربة مرمى
ق28: تمريرة من أنتوني وتسديدة قوية من مكتومناي من خارج المنقطة يتصدى لها رامسديل
ق24: جووووووووول التعادل من إدوارد نيكيتاه بعد عرضية من جرانيت تشاكا
ق22: تسديدة من جابريل مارتينيلي من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ساكا بجوار القائم
ق21: عرضية من ساكا وتسديدة من نيكيتاه وفاران يخرجها إلى ركنية
ق17: جووووووووووووووول أول من ماركوس راشفورد
ق9: تسديدة من مارتينيلي من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة
ق6: كرة طولية من ليساندرو مارتينيز إلى برونو فيرنانديز واصطدام مع الحارس رامسديل ومطالبة بركلة جزاء، لحكم يطلب استمرار اللعب
ق3: عرضية من زينشينكو وتسديدة من توماس بارتي بجوار القائم
بداية المباراة