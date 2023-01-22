انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(2) المقاولون.. نهاية المباراة

الأحد، 22 يناير 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

خالد عبد الرحمن - المقاولون - سيراميكا

يستضيف الداخلية فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق94 جوووول ممادو نياص

ق75 طرد محمود طلعت لاعب الداخلية

ق55 جووووووول أوكلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 طرد مباشر على كليتشي لاعب الداخلية بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق10 جووووووول بركات حجاج يسجل الأول للداخلية

انطلاق المباراة

الدوري المصري المقاولون العرب الداخلية
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