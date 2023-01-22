انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(2) المقاولون.. نهاية المباراة
الأحد، 22 يناير 2023 - 16:36
كتب : FilGoal
يستضيف الداخلية فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
------------------
نهاية المباراة
ق94 جوووول ممادو نياص
ق75 طرد محمود طلعت لاعب الداخلية
ق55 جووووووول أوكلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38 طرد مباشر على كليتشي لاعب الداخلية بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق10 جووووووول بركات حجاج يسجل الأول للداخلية
انطلاق المباراة
نرشح لكم
إلى المربع الذهبي.. المقاولون يكسر صمود 9 لاعبين من الداخلية بفوز +94 مباشر مؤتمر مرتضى منصور - أمير مرتضى مصمم على التقدم بالاستقالة مباشر الدوري السعودي - النصر ضد الاتفاق.. رونالدو أساسي اختبر معلوماتك عن مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي "وما بعد الصبر إلا الجبر" رسالة من كهربا بعد مواجهة القمة الإسماعيلي يوافق على إعارة مهاجمه الشاب إلى المحلة كأس مصر - المنصورة إلى الدور التمهيدي الرابع.. وخروج بلدية المحلة والأولمبي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة أمير مرتضى