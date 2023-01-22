استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 22 يناير 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق46. تسديدة رائعة من جريليش ولكن كولينز يبعد الكرة برأسه من على خط المرمى.

ق39. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند برأسية مستغلا عرضية من دي بروين.

ق28. تسديدة من جريليش يتصدى لها جوسي سا.

ق18. تسديدة قوية من هالاند داخل منطقة الجزاء والحارس يتألق في التصدي.

ق10. إصابة قوية لإلكاي جوندوجان في الوجه وتوقف اللعب لعلاجه.

بداية المباراة

مانشستر سيتي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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