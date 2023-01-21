مباشر القمة – الزمالك (0) - (0) الأهلي.. حذر متبادل
السبت، 21 يناير 2023 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.
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ق12: تسديدة بعيدة من أليو ديانج سهلة في يد محمد عواد
ق10: تسديدة قوية من حمدي فتحي فوق العارضة
ق6: تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء تصطدم بخالد عبد الفتاح
محمد هاني يلعب في مركز الظهير الأيمن للأهلي، وخالد عبد الفتاح كمدافع ثان بجوار رامي ربيعة
بداية المباراة
8:18 نهاية عمليات الإحماء
7:35 بداية عمليات الإحماء
مارسيل كولر وجهازه الفني في أرضية استاد القاهرة 🔴⚪
📸 مصطفى عميرة#في_القمة #الزمالك_الأهلي pic.twitter.com/r2IMgrp0HT— FilGoal (@FilGoal) January 21, 2023
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور
خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو
البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - يوسف أسامة - عمر جابر - سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - سيف جعفر - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا.
تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي
أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر
خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"
ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي - أيمن أشرف - محمد فخري - محمد شريف - شادي حسين - مروان عطية - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا
وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة
وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة
المباراة تنطلق بعد قليل