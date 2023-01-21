مباشر القمة – الزمالك (0) - (0) الأهلي.. حذر متبادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

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ق12: تسديدة بعيدة من أليو ديانج سهلة في يد محمد عواد

ق10: تسديدة قوية من حمدي فتحي فوق العارضة

ق6: تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء تصطدم بخالد عبد الفتاح

محمد هاني يلعب في مركز الظهير الأيمن للأهلي، وخالد عبد الفتاح كمدافع ثان بجوار رامي ربيعة

بداية المباراة

8:18 نهاية عمليات الإحماء

7:35 بداية عمليات الإحماء

مارسيل كولر وجهازه الفني في أرضية استاد القاهرة 🔴⚪ 📸 مصطفى عميرة#في_القمة #الزمالك_الأهلي pic.twitter.com/r2IMgrp0HT — FilGoal (@FilGoal) January 21, 2023

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو

البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - يوسف أسامة - عمر جابر - سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - سيف جعفر - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي - أيمن أشرف - محمد فخري - محمد شريف - شادي حسين - مروان عطية - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا

وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة

وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة

المباراة تنطلق بعد قليل