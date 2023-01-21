انتهت القمة – الزمالك (0) - (3) الأهلي.. فوز كبير للأحمر
السبت، 21 يناير 2023 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.
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نهاية المباراة
ق90: جووول الثالث من محمد شريف بعد عرضية من علي معلول
ق85: تسديدة قوية من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة
ق77: تغييران لكل فريق، دخول شيكابالا ويوسف أسامة في مكان مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. دخول طاهر محمد طاهر ومروان عطية للأهلي في مكان حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة
ق75: جووول ثان للأهلي عن طريق محمد شريف، عرضية من محمد هاني والكرة تصطدم بحمدي فتحي وتصل لشريف الذي يودعها المرمى
ق73: تمريرة من عبد القادر إلى حسين الشحات الذي لعبها من فوق عواد وأخرجها الزناري قبل أن تسكن الشباك، احلكم احتسب تسلل بعد ذلك
ق66: دخول محمد شريف وخروج كهربا
ق66: دخول سيد عبد الله وخروج محمد عبد الشافي
ق60: جووول أول للأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا من صناعة حمدي فتحي
ق57: دخول عمر جابر ومصطفى الزناري في مكان حمزة المثلوثي وعمرو السيسي
ق57: تمريرة من أفشة إلى كهربا الذي سدد وتصدى لها عواد بسهولة
ق52: تسديدة قوية من هاني من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها محمد عواد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: تمريرة من حسين الشحات تمر أمام الجميع لتصطدم بالقائم وتعود لكهربا الذي سدد وتصدى لها عواد إلى ركنية
ق42: تسديدة من محمد هاني من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة
ق39: عرضية من زيزو في الركنية ورأسية من حسام عبد المجيد فوق العارضة
ق29: تسديدة قوية من دونجا من خارج منطقة الجزاء ومحمد الشناوي يتألق في التصدي لتخرج لركنية
ق26: تمريرة من أفشة إلى كهربا الذي راوغ عواد وسدد بعيدة عن المرمى والحكم يحتسب تسلل
ق20: تسديدة من عمرو السيسي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة
ق19: عرضية من أحمد عبد القادر تصل إلى أفشة الذي سدد بقوة فوق العارضة
ق18: عرضية من زيزو وتمهيد من إمام عاشور ورأسية من حسام عبد المجيد داخل الست ياردات فوق العارضة
ق12: تسديدة بعيدة من أليو ديانج سهلة في يد محمد عواد
ق10: تسديدة قوية من حمدي فتحي فوق العارضة
ق6: تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء تصطدم بخالد عبد الفتاح
محمد هاني يلعب في مركز الظهير الأيمن للأهلي، وخالد عبد الفتاح كمدافع ثان بجوار رامي ربيعة
بداية المباراة
8:18 نهاية عمليات الإحماء
7:35 بداية عمليات الإحماء
مارسيل كولر وجهازه الفني في أرضية استاد القاهرة 🔴⚪
📸 مصطفى عميرة#في_القمة #الزمالك_الأهلي pic.twitter.com/r2IMgrp0HT— FilGoal (@FilGoal) January 21, 2023
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور
خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو
البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - يوسف أسامة - عمر جابر - سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - سيف جعفر - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا.
تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي
أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر
خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"
ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي - أيمن أشرف - محمد فخري - محمد شريف - شادي حسين - مروان عطية - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا
وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة
وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة
المباراة تنطلق بعد قليل