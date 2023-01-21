انتهت القمة – الزمالك (0) - (3) الأهلي.. فوز كبير للأحمر

السبت، 21 يناير 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - حسين الشحات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق90: جووول الثالث من محمد شريف بعد عرضية من علي معلول

ق85: تسديدة قوية من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة

ق77: تغييران لكل فريق، دخول شيكابالا ويوسف أسامة في مكان مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. دخول طاهر محمد طاهر ومروان عطية للأهلي في مكان حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة

ق75: جووول ثان للأهلي عن طريق محمد شريف، عرضية من محمد هاني والكرة تصطدم بحمدي فتحي وتصل لشريف الذي يودعها المرمى

ق73: تمريرة من عبد القادر إلى حسين الشحات الذي لعبها من فوق عواد وأخرجها الزناري قبل أن تسكن الشباك، احلكم احتسب تسلل بعد ذلك

ق66: دخول محمد شريف وخروج كهربا

ق66: دخول سيد عبد الله وخروج محمد عبد الشافي

ق60: جووول أول للأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا من صناعة حمدي فتحي

ق57: دخول عمر جابر ومصطفى الزناري في مكان حمزة المثلوثي وعمرو السيسي

ق57: تمريرة من أفشة إلى كهربا الذي سدد وتصدى لها عواد بسهولة

ق52: تسديدة قوية من هاني من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها محمد عواد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: تمريرة من حسين الشحات تمر أمام الجميع لتصطدم بالقائم وتعود لكهربا الذي سدد وتصدى لها عواد إلى ركنية

ق42: تسديدة من محمد هاني من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة

ق39: عرضية من زيزو في الركنية ورأسية من حسام عبد المجيد فوق العارضة

ق29: تسديدة قوية من دونجا من خارج منطقة الجزاء ومحمد الشناوي يتألق في التصدي لتخرج لركنية

ق26: تمريرة من أفشة إلى كهربا الذي راوغ عواد وسدد بعيدة عن المرمى والحكم يحتسب تسلل

ق20: تسديدة من عمرو السيسي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

ق19: عرضية من أحمد عبد القادر تصل إلى أفشة الذي سدد بقوة فوق العارضة

ق18: عرضية من زيزو وتمهيد من إمام عاشور ورأسية من حسام عبد المجيد داخل الست ياردات فوق العارضة

ق12: تسديدة بعيدة من أليو ديانج سهلة في يد محمد عواد

ق10: تسديدة قوية من حمدي فتحي فوق العارضة

ق6: تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء تصطدم بخالد عبد الفتاح

محمد هاني يلعب في مركز الظهير الأيمن للأهلي، وخالد عبد الفتاح كمدافع ثان بجوار رامي ربيعة

بداية المباراة

8:18 نهاية عمليات الإحماء

7:35 بداية عمليات الإحماء

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تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو

البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - يوسف أسامة - عمر جابر - سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - سيف جعفر - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي - أيمن أشرف - محمد فخري - محمد شريف - شادي حسين - مروان عطية - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا

وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة

وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة

المباراة تنطلق بعد قليل

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