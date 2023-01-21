كلوب: يمكننا البناء على التعادل مع تشيلسي لتطوير مستوى ليفربول

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن التعادل مع تشيلسي أمرا جيدا بالنسبة لفريقه بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الماضية.

وتعادل ليفربول مع تشيلسي سلبيا في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "بدأنا الشوط الأول والشوط الثاني بشكل جيد وكانت لدينا فترات جيدة في المباراة ولكن لم نستطع استغلال ذلك".

وأضاف "علينا أن نكون مستعدين لاتخاذ خطوات صغيرة، وهذه خطوة صغيرة أن نخرج بشباك نظيفة أمام تشيلسي، لم نخلق الكثير من الفرص ودافعنا في الشوط الثاني بتنظيم واضح".

وواصل "أنا بخير بعد نتيجة التعادل السلبي لأنه يجب عليك كمدرب تقبل هذه الخطوات".

وأتم تصريحاته "يمكننا البناء على ذلك وكلا الفريقين لعبا بشراسة للغاية".

ويحتل ليفربول المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.