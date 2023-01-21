مباشر بطولة العالم لليد – مصر (26)-(22) البحرين.. مصر إلى خروج المغلوب

السبت، 21 يناير 2023 - 16:26

كتب : FilGoal

محسن رمضان - مصر × البحرين - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لليد أمام البحرين، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي العالم لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز مصر بنتيجة 26-22.

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ق55. الفارق يتقلص و5 دقائق على النهاية، النتيجة الحالية 24-21.

ق46. الفارق ستة أهداف لصالح مصر، النتيجة الحالية 22-16.

ق35. الفارق يتسع لمصلحة مصر، النتيجة الحالية 18-11.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 13-9.

ق25. فارق ثلاثة أهداف لأول مرة، النتيجة الحالية 11-8 لمصر.

ق21. تعادل جديد للبحرين، النتيجة الحالية 7-7.

ق20. فارق هدفين لأول مرة، النتيجة الحالية 7-5 لمصر.

ق17. كريم هنداوي يتألق في التصدي لأكثر من تسديدة، النتيجة الحالية 5-5.

ق11. تقدم مصري أول، النتيجة الحالية 4-3.

ق5. هدفان لكل فريق والنتيجة الحالية 2-2.

بداية المباراة

منتخب مصر لكرة اليد
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