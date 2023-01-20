مباشر الدوري الألماني - لايبزج (0) (0) بايرن ميونيخ.. هدف غير محتسب
الجمعة، 20 يناير 2023 - 21:30
كتب : FilGoal
يجل بايرن ميونيخ ضيفا على لايبزج في الجولة 16 للدوري الألماني الممتاز.
ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنـــا
----------
ق.30 جوريتسكا يهز الشباك برأسية لكن راية الحكم المساعد تعلن عن تسلل سابق في الهجمة
ق.8 تسديدة لوروا ساني ترتد من قائم لايبزج
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل بايرن ميونيخ - ظهور أول لـ يان سومر أمام لايبزج ديباي: أنا مقاتل مثل كوستا.. ولن أسجل أكثر من أسطورة أتليتكو مدريد حبس احتياطي دون كفالة.. تطورات مهمة في اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما بيلد: تين هاج اجتمع بـ ماركو رويس.. قائد دورتموند قد ينضم إلى مانشستر يونايتد لاجازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يرغب في ضم ماريانو لا ريبوبليكا: طلب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس.. وإيقافات طويلة الأمد لمجلس الإدارة السابق قرعة كأس الملك - دربي مدريد.. وبرشلونة يواجه سوسيداد