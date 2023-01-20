مباشر الدوري الألماني - لايبزج (0) (0) بايرن ميونيخ.. هدف غير محتسب

يجل بايرن ميونيخ ضيفا على لايبزج في الجولة 16 للدوري الألماني الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنـــا

----------

ق.30 جوريتسكا يهز الشباك برأسية لكن راية الحكم المساعد تعلن عن تسلل سابق في الهجمة

ق.8 تسديدة لوروا ساني ترتد من قائم لايبزج

انطلاق المباراة