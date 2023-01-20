تشكيل بايرن ميونيخ - ظهور أول لـ يان سومر أمام لايبزج

أعلن يوليان ناجليسمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه لمواجهة لايبزج في الجولة 16 للدوري الألماني.

ويخوض بايرن مباراته الرسمية الأولى منذ انتصاره على شالكه يوم 12 نوفمبر الماضي مباشرةً قبل انطلاق كأس العالم وما تبعه من توقف الشتاء في ألمانيا.

ويحرس السويسري يان سومر مرمى بايرن ميونيخ في ظهوره الأول مع الزعيم البافاري بعد انتقاله إليه قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويتواجد الهولندي دالي بليند على مقاعد البدلاء رفقة توماس مولر، فيما يتواصل غياب ساديو ماني للإصابة.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الأول في الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فرايبورج الثاني.

تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - ماتيس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

الوسط: يوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا - سيرج جنابري - لوروا ساني

الهجوم: إيريك ماكسيم شوبو موتينج

دكة البدلاء: زفين أولريخ - دالي بليند - يوسيب ستانيشيتش - بول فانر - مارسيل سابيتسر - ريان جرافنبيرخ - توماس مولر - كينجسلي كومان - ماتيس تيل

تشكيل لايبزج:

حراسة المرمى: يانيس بلاسفيتش

الدفاع: محمد سيماكان - فيلي أوربان - يوشكو جوارديول - مارسيل هالستنبيرج

الوسط: تشافير شالاجير - كونراد لايمر - إيميل فورسبرج - دومينيك سوبوزلاي - داني أولمو

الهجوم: أندري سيلفا

دكة البدلاء: أوريان نيلاند - لوكاس كلوسترمان - بنجامين هنريكس - ديفيد راوم - عبده ديالو - أمادو هايدارا - كيفن كامبل - يوسف بولسن - تيمو فيرنر