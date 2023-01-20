مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (2) سموحة.. جووووووووول بواتنج

الجمعة، 20 يناير 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب سموحة

يستقبل سيراميكا كليوباترا نظيره سموحة في استاد القاهرة بالجولة 14 للدوري المصري.

يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــنــــا

-------

ق.90 جوووووول بواتنج يسجل الهدف الثاني ويقتل اللقاء

ق.84 دخول محمد عنتر في صفوف كليوباترا بدلا من ميدو جابر

ق.77 دخول صلاح محسن بدلا من إيبوكا

ق.60 مناوشات على الخط وانفعال أحمد ياسر ريان وطارق العشري

ق.55 تسديدة صاروخية من أحمد ياسر ريان تمر أعلى العارضة مع مطالبات بركنية

ق.54 دخول القرموطي في صفوف كيليوباترا بدلا من محمد عادل

ق.48 عرضية من محمد إبراهيم وتدخل حاسم من شبانة في آخر لحظة أمام ريان ليخرجها إلى الركنية

ق.47 تسديدة بعيدة المدى من جون إيبوكا من ركلة جرة مباشرة تجاور القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 جوووووول محمد عصام يسجل الهدف الأول لـ سموحة بضربة رأسية بعد ارتباك دفاعي بعد تمريرة عمر صلاح

ق.33 تسديدة عرضية من مكرونة تمر دون أي متابعة

ق.10 محمد إبراهيم يخترق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة قوية تعلو المرمى

ق.5 عرضية رائعة من ميدو جابر يرتقي لها أحمد ياسر ريان وعمر صلاح يتصدى

ق.3 تسديدة كرباجية هائلة من حسام حسن يتصدى لها عامر عامر

بداية المباراة

المباراة تبدأ في السابعة مساء

الدوري المصري
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي.. وكيف يفكر كولر في حل أزمة الغيابات أمام الزمالك للمرة الثانية.. حسين السيد رجل مباراة المصري وغزل المحلة بعد 4 هزائم.. استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين انتهت الدوري - المصري (1) (1) غزل المحلة.. تعادل مكرر
أخر الأخبار
راسينج يتوج بلقب كأس السوبر الأرجنتيني الدولي على حساب بوكا جونيورز في أبو ظبي 4 دقيقة | أمريكا
ديباي: أنا مقاتل مثل كوستا.. ولن أسجل أكثر من أسطورة أتليتكو مدريد 28 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي.. وكيف يفكر كولر في حل أزمة الغيابات أمام الزمالك 54 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. حسين السيد رجل مباراة المصري وغزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
بعد 4 هزائم.. استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني ساعة | الدرجة الثانية
حبس احتياطي دون كفالة.. تطورات مهمة في اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي ساعة | الكرة الأوروبية
ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار