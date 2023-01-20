مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (1) سموحة.. مناوشات على الخط

يستقبل سيراميكا كليوباترا نظيره سموحة في استاد القاهرة بالجولة 14 للدوري المصري.

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ق.55 تسديدة صاروخية من أحمد ياسر ريان تمر أعلى العارضة مع مطالبات بركنية

ق.54 دخول القرموطي في صفوف كيليوباترا بدلا من محمد عادل

ق.48 عرضية من محمد إبراهيم وتدخل حاسم من شبانة في آخر لحظة أمام ريان ليخرجها إلى الركنية

ق.47 تسديدة بعيدة المدى من جون إيبوكا من ركلة جرة مباشرة تجاور القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 جوووووول محمد عصام يسجل الهدف الأول لـ سموحة بضربة رأسية بعد ارتباك دفاعي بعد تمريرة عمر صلاح

ق.33 تسديدة عرضية من مكرونة تمر دون أي متابعة

ق.10 محمد إبراهيم يخترق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة قوية تعلو المرمى

ق.5 عرضية رائعة من ميدو جابر يرتقي لها أحمد ياسر ريان وعمر صلاح يتصدى

ق.3 تسديدة كرباجية هائلة من حسام حسن يتصدى لها عامر عامر

بداية المباراة

المباراة تبدأ في السابعة مساء