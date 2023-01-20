مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. إبراهيم يهدد

التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة

الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين

التشكيل - عودة العراقي في دفاع المصري.. وعبده يحيى يقود هجوم المحلة

خبر في الجول – فتوح وعبد الله جمعة خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي

في الجول يكشف موقف نداي من مباراة الزمالك والأهلي