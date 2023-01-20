مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. إبراهيم يهدد
الجمعة، 20 يناير 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
يستقبل سيراميكا كليوباترا نظيره سموحة في استاد القاهرة بالجولة 14 للدوري المصري.
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ق.10 محمد إبراهيم يخترق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة قوية تعلو المرمى
ق.5 عرضية رائعة من ميدو جابر يرتقي لها أحمد ياسر ريان وعمر صلاح يتصدى
ق.3 تسديدة كرباجية هائلة من حسام حسن يتصدى لها عامر عامر
بداية المباراة
المباراة تبدأ في السابعة مساء
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