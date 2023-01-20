انتهت الدوري المصري - كليوباترا (0) (2) سموحة.. فوز ثمين

الجمعة، 20 يناير 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب سموحة

يستقبل سيراميكا كليوباترا نظيره سموحة في استاد القاهرة بالجولة 14 للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.90 جوووووول بواتنج يسجل الهدف الثاني ويقتل اللقاء

ق.84 دخول محمد عنتر في صفوف كليوباترا بدلا من ميدو جابر

ق.77 دخول صلاح محسن بدلا من إيبوكا

ق.60 مناوشات على الخط وانفعال أحمد ياسر ريان وطارق العشري

ق.55 تسديدة صاروخية من أحمد ياسر ريان تمر أعلى العارضة مع مطالبات بركنية

ق.54 دخول القرموطي في صفوف كيليوباترا بدلا من محمد عادل

ق.48 عرضية من محمد إبراهيم وتدخل حاسم من شبانة في آخر لحظة أمام ريان ليخرجها إلى الركنية

ق.47 تسديدة بعيدة المدى من جون إيبوكا من ركلة جرة مباشرة تجاور القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 جوووووول محمد عصام يسجل الهدف الأول لـ سموحة بضربة رأسية بعد ارتباك دفاعي بعد تمريرة عمر صلاح

ق.33 تسديدة عرضية من مكرونة تمر دون أي متابعة

ق.10 محمد إبراهيم يخترق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة قوية تعلو المرمى

ق.5 عرضية رائعة من ميدو جابر يرتقي لها أحمد ياسر ريان وعمر صلاح يتصدى

ق.3 تسديدة كرباجية هائلة من حسام حسن يتصدى لها عامر عامر

بداية المباراة

المباراة تبدأ في السابعة مساء

الدوري المصري
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