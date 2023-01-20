استراحة الدوري - المصري (0) (0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 20 يناير 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

محمود جريندو - المصري - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وغزل المحلة لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويسبقه غزل المحلة في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة مباغتة من أوروك يبعدها جاد لركينة.

ق 28: ركلة حرة مباشرة ينفذها جابريل أوروك ويتألق محمود جاد ويبعدها ببراعة.

ق 25: معاذ الحناوي يتألق ويمنع هدفا من مروان حمدي الذي راوغ الحارس وسدد لكن الأول تدخل في الوقت المناسب.

بداية اللقاء

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