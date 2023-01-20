الأفضل في خليجي 25 – ثنائي العراق وحارس مرمى عمان

الجمعة، 20 يناير 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

أيمن حسين وإبراهيم باش والمخيني

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ25 "خليجي 25" عن جوائز الأفضل في البطولة.

وحصل منتخب العراق على لقب رالبطولة عقب الفوز على نظيره العماني 3-2 بعد مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية.

واستضافت مدينة البصرة العراقية منافسات "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

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ونال أيمن حسين مهاجم منتخب العراق جائزة هداف بطولة خليجي 25 برصيد 3 أهداف.

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فيما حصل إبراهيم بايش لاعب وسط منتخب العراق على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

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وحصل إبراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عمان على جائزة أفضل حارس مرمى في خليجي 25.

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وحصل المنتخب العراقي على كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام (1979 – 1984 -1988).

وجاء أخر لقب للمنتخب العراق في كأس الخليج في عام 1988 أي منذ 35 عاما.

العراق أصبح ثاني أكثر منتخب يتوج بلقب كأس الخليج العربي برصيد 4 ألقاب بعد الكويت 10 ألقاب.

واستضافت مدينة البصرة العراقية منافسات "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

خليجي 25 منتخب العراق منتخب عمان
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