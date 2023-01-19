مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) فاركو.. هدف غير محتسب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وفاركو في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

فيما يحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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ق 35: هدف غير محتسب لمصطفى فتحي بداعي التسلل

ق 14: أحمد فتحي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول إبراهيم عادل تسديد الكرة من على القائم الثاني ولكن شتتها الدفاع لخارج الملعب

بداية اللقاء