مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) فاركو.. هدف غير محتسب

الخميس، 19 يناير 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وفاركو في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

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فيما يحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 35: هدف غير محتسب لمصطفى فتحي بداعي التسلل

ق 14: أحمد فتحي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول إبراهيم عادل تسديد الكرة من على القائم الثاني ولكن شتتها الدفاع لخارج الملعب

بداية اللقاء

الدوري المصري فاركو بيراميدز في الدوري
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