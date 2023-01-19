انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. جووول تاليسكا

الخميس، 19 يناير 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ فريق مكون من أبرز نجوم النصر والهلال في كأس موسم الرياض.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

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نهاية المباراة

ق.+94 جوووووووول تاليسكا يسجل الرابع بتسديدة يسارية رائعة

ق.78 جوووووووول إكتيكي يسجل الخامس لـ باريس سان جيرمان

ق59 ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان يسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء

ق57 جانج هيون سو يسجل الهدف الثالث لفريق الهلال والنصر من ضربة رأسية

ق56 كيليان مبابي يرسل عرضية متقنة يحولها سيرجيو راموس لهدف ثالث.

ق55 محمد العويس ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية من مبابي

ق50 تسديدة قوية من أندرسون تاليسكا تعلو مركى كيلور نافاس بقليل.

ق48 كيلور نافاس ينقذ فرصة هدف محقق بعد رأسية رونالدو

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق.+51 جووووووووووووووول رونالدو يدرك التعاااادل

ق.+48 نيمار يهدر ركلة الجزاء أمام تألق العويس

ق.+47 ركلة جزاء لـ باريس سان جيرمان بعد مراجعة تقنية الفيديو على إثر مخالفة ارتكبها البليهي على نيمار

ق.43 جووووووول ماركينيوس يسجل الثاني لـ سان جيرمان

ق.40 طرد لـ خوان بيرنات بعد عرقلة الدوسري

ق.34 جووووووووول رونالدو يسجل الأول من ركلة جزاء

ق.32 إصابة رونالدو بعد اصطدام بـ كيلور نافاس والحكم يحتسب ركلة جزاء

ق.6 رونالدو يهدد بتسديدة يسارية يمسكها نافاس

ق.3 جوووووووووول ميسي

بداية المباراة

المباراة تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

موسم الرياض باريس سان جيرمان الهلال النصر
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