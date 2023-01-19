استراحة خليجي 25 - العراق (1) - (0) عمان

الخميس، 19 يناير 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

العراق

يلعب منتخب العراق ضد نظيره العماني ضمن نهائي كأس الخليج النسخة الـ 25.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الـ25 من كأس الخليج "خليجي 25".

ويقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق وعمان.

لمتابعة مباراة العراق وعمان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 منخب العراق يسيطر على مجريات المباراة

ق 25 إبراهيم بايش يسجل الهدف الأول لمنتخب العراق بعد تسديدة قوية

ق22 أيمن حسين يقود هجمة جديدة ويبعدها دفاع منتخب عمان في اللحظات الأخيرة

ق18 تسديدة خطيرة من صلاح اليحيائي يبعدها جلال حسن حارس مرمى العراق

ق11سيطرة من منتخب العراق على مجريات اللعب وحذر دفاعي من منتخب عمان

ق4 أيمن حسين يقود هجمة مبكرة لمنتخب العراق ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع عمان

انطلاق المباراة

خليجي 25
نرشح لكم
مباشر كأس موسم الرياض - باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال تشكيل كأس موسم الرياض - رونالدو يصطدم بغريمه التاريخي ميسي تشكيل نهائي خليجي 25 - أيمن حسين يقود هجوم العراق.. والصبحي أساسي لـ عمان مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (3) (0) الفيحاء.. محاولة تقليص الفارق تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق حامد أساسيان أمام الفيحاء في الدوري قناة برتغالية تحصل على حقوق إذاعة الدوري السعودي عمان تسحب جماهيرها من نهائي خليجي 25 دعما للعراق الاتحاد العراقي: نهائي خليجي 25 في موعده بالبصرة
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) فاركو.. بداية اللقاء 3 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس موسم الرياض - باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس موسم الرياض - رونالدو يصطدم بغريمه التاريخي ميسي 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إرساله لاعب إلى العناية المركزة.. إيقاف بايلي 7 مباريات 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - فتحي أساسي لأول مرة منذ 204 يوما في الدوري.. ورباعي دفاعي لـ فاركو 32 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة خليجي 25 - العراق (1) - (0) عمان ساعة | الوطن العربي
تين هاج يوضح رأيه في  الظهور الأول لفيجورست ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - لافيينا بطل الدور الأول في مجموعة الصعيد ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار