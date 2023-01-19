مباشر خليجي 25 - العراق (1) - (1) عمان.. إلى الأشواط الإضافية

الخميس، 19 يناير 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

إبراهيم بايش - العراق - عمان - نهائي خليجي 25

يلعب منتخب العراق ضد نظيره العماني ضمن نهائي كأس الخليج النسخة الـ 25.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الـ25 من كأس الخليج "خليجي 25".

ويقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق وعمان.

لمتابعة مباراة العراق وعمان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق6+90 صلاح اليحيائي يسجل هدف التعادل للمنتخب العماني من ركلة جزاء

ق81 جميل اليحمدي يهدر ركلة جزاء لمنتخب عمان يتصدى لها جلال حسن

ق75 المنتخب العراقي يستعيد السيطرة على مجريات اللعب

ق50 محاولات مستمرة من منتخب عمان لتسجيل هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 منخب العراق يسيطر على مجريات المباراة

ق 25 إبراهيم بايش يسجل الهدف الأول لمنتخب العراق بعد تسديدة قوية

ق22 أيمن حسين يقود هجمة جديدة ويبعدها دفاع منتخب عمان في اللحظات الأخيرة

ق18 تسديدة خطيرة من صلاح اليحيائي يبعدها جلال حسن حارس مرمى العراق

ق11سيطرة من منتخب العراق على مجريات اللعب وحذر دفاعي من منتخب عمان

ق4 أيمن حسين يقود هجمة مبكرة لمنتخب العراق ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع عمان

انطلاق المباراة

خليجي 25
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