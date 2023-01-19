مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (3) (0) الفيحاء.. محاولة تقليص الفارق

يستضيف اتحاد جدة فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، بينما الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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ق77 نونو سانتو يدفع بعوض الناشري بدلا من إيجور كورنادو

ق50 محاولات من نادي الفيحاء لتسجيل هدف تقليص الفارق

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 هارون كامارا يسجل الهدف الثالث لنادي الاتحاد

ق45 عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء لنادي الاتحاد

ق23 إيجور كورنادو يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد من ركلة حرة ثابتة

ق18 سيطرة من لاعبي الاتحاد على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

ق15 إيجور كورناردو لاعب الاتحاد يرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع الفيحاء

ق5 ضربة حرة لصالح فريق الفيحاء نفذها سامي الخيبري لكنها مرت بسلام على مرمى الاتحاد

ق2 تسديدة خارج المرمى بالقدم اليمني لللاعب مد الله العليان لاعب فريق الإتحاد

انطلاق المباراة