مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0) (0) الاتحاد.. بداية اللقاء

يستضيف البنك الأهلي فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بينما الاتحاد في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

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انطلاق المباراة