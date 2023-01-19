مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0) (0) الاتحاد.. بداية اللقاء
الخميس، 19 يناير 2023 - 16:23
كتب : FilGoal
يستضيف البنك الأهلي فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.
ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بينما الاتحاد في المركز السابع برصيد 19 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
================
انطلاق المباراة
نرشح لكم
عامر حسين: إقامة مباراة ودية لـ المنتخب الأولمبي بعد تأجيل نهائي الكأس الانتصار الرابع على التوالي.. المقاولون العرب يواصل صحوته ويهزم أسوان التشكيل - عودة سليمان وعلاء واستبعاد عمار في الاتحاد.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(0) أسوان.. نهاية المباراة التشكيل - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. والثلاثي فتحي أساسي مع أسوان إنبي: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام فيوتشر بعد خطأ في تطبيق القانون.. وهناك شكوى رسمية كريم وليد: من المبكر الحديث عن منافسة فيوتشر في الدوري.. والموقف من العودة إلى الأهلي مواعيد مباريات الخميس 19 يناير 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري ومنتخب اليد وكأس الملك
أخر الأخبار
بايرن يضم حارس سويسرا كبديل لنوير 13 دقيقة | ميركاتو