انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2) (3) الاتحاد.. ريمونتاداااا

الخميس، 19 يناير 2023 - 16:23

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بينما الاتحاد في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية اللقاء

ق 89: جوووول أموتو يسجل الثالث مستغلا تعثر أمير مدحت

ق 67: جووول التعادل.. إبراهيم عادل يصنع ومحمود علاء يسجل التعادل برأسية

ق 55: مابولولو يهدر التعادل برأسية مرت بجوار القائم

ق 53: جووول تقليص الفارق للاتحاد عن طريق مابولولو

ق 51: رأسية مابولولو ترتطم بالقائم الأيسر لأبو جبل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاااني.. ركنية ترتطم بمورو ساليفو وتسكن شباك الاتحاد

ق 40: جوووول أوووول.. عرضية من عاصم صلاح ورأسية من ناصر منسي تسكن الشباك.

ق 39: رأسية من مورو تمر بجوار القائم الأيسر

ق 31: عرضية متقنة من صبري رحيل وتسديدة من مورو ساليفو تمر أعلى العارضة

ق 25: أبو جبل يتألق أمام تسديدة إبراهيم حسن من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي الاتحاد السكندري
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