مباشر الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(0) أسوان.. الشوط الثاني

يستضيف المقاولون العرب فريق أسوان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس من ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، أما أسوان ففي المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 محمود أبو السعود يتألق على مرتين أمام تسديدة بلحاج

ق25 جوووووول عمر فتحي

ق20 عرضية من علي فتحي ويهدر محمد جدو الهدف الأول

ق18 توقف اللعب بسبب تقنية الفيديو والحكم يقرر لا وجود لركلة جزاء للمقاولون

انطلاق المباراة