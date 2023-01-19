انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(0) أسوان.. نهاية المباراة
الخميس، 19 يناير 2023 - 14:38
كتب : FilGoal
يستضيف المقاولون العرب فريق أسوان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس من ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، أما أسوان ففي المركز التاسع برصيد 17 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق88 رأسية من كاستيلو ولكن يرتطم الشيمي بالقائم
ق83 أبو السعود ينقذ مرماه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 محمود أبو السعود يتألق على مرتين أمام تسديدة بلحاج
ق25 جوووووول عمر فتحي
ق20 عرضية من علي فتحي ويهدر محمد جدو الهدف الأول
ق18 توقف اللعب بسبب تقنية الفيديو والحكم يقرر لا وجود لركلة جزاء للمقاولون
انطلاق المباراة
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