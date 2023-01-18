عبد الظاهر السقا: يبذل المنافسون أمامنا جهدا مضاعفا بعدما أصبحنا في القمة

أوضح عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ فيوتشر عن تغير نظرة المنافسين لـ فيوتشر عند مواجهتهم.

فاز فيوتشر على إنبي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال السقات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "أصبحنا نجد صعوبة في كل مواجهة في الدوري وهذا ما أقوله للاعبين، المنافسون بدأوا في رؤية فيوتشر فريق كبير ومنافس على اللقب ولذلك يفعلوا ما بوسعهم لإظهار قدراتهم".

وأضاف "فريق إنبي فريق جيد للغاية ومنا نعلم صعوبة المواجهة لكن استحقينا الفوز بالثلاث نقاط".

وتابع "أشكر اللاعبين على المجهود في مباراة اليوم، الجميع أدى بشكل جيد للغاية".

وظهر مهند لاشين لاعب فيوتشر كذلك، وقال: "علمنا أن المواجهة ستكون صعبة، ولم نكن في أفضل حالة في الشوط الأول لذلك تحدثنا في استراحة بين الشوطين عما نريد فعله وقد كان".

وتابع "نعلم صعوبة المنافسة، لكن نحن نفكر في كل مباراة على حدة، الاستمراية تكون بهذا الشكل".

وأتم "ونعلم جيدا في الفريق أنه على قدر الجهد المبذول فأنت تصل إلى درجات النجاح وهذا ما نسعى إليه".

وانفرد فيوتشر بوصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على إنبي.

وسجل محمد رضا بوبو وعبد الكبير الوادي وعمر السعيد أهداف فيوتشر، فيما أحرز مصطفى دويدار وعلي فوزي هدفي إنبي.

فيوتشر حقق الفوز الثامن له خلال 14 مباراة خاضها بمنافسات الموسم الحالي من الدوري.

فيما خسر إنبي للمرة الثامنة من أصل 14 مباراة في الموسم الحالي.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير).