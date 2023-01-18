مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 38 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل

ق30 فيجورست يهدر هدفا محققا

ق29 سيطرة مستمرة من مانشستر يونايتد بحثا عن الأول

انطلاق المباراة