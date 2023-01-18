انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية المباراة

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

أنتوتي - مانشستر يونايتد

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 38 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==============

نهاية المباراة

ق91 أوليسيه يسجل هدفا رائعا

ق69 نزول ماكتومناي وجارانتشو بدلا من أنتوني وفيجورست

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل

ق30 فيجورست يهدر هدفا محققا

ق29 سيطرة مستمرة من مانشستر يونايتد بحثا عن الأول

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كريستال بالاس
نرشح لكم
ظهور فيجورست الأول.. كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل تشكيل مانشستر يونايتد - فيجورست أساسي أمام كريستال بالاس.. واستبعاد مارسيال تين هاج يختار اللاعب الذي يريد أن يدربه من الماضي أو الحاضر كلوب يتحدث عن تجدد المواجهة مع برايتون بعد أيام من الخسارة بثلاثية مؤتمر جوارديولا: فارق الثماني نقاط؟ لحقنا بـ ليفربول في موقف مشابه من قبل إليوت: الفوز على ولفرهامبتون خير إعداد لمواجهة تشيلسي تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير والقنوات الناقلة.. ثلاث مباريات في الدوري ومانشستر للضغط على أرسنال
أخر الأخبار
كأس الملك - خروج حامل اللقب.. وتأهل أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي 35 ثاتيه | الكرة الأوروبية
بيولي: نمر بلحظات صعبة لكننا قادرين على إيجاد الحلول 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو جبل وزراق سيسيه على رأس قائمة أمير عبد العزيز الأولى أمام الاتحاد 42 دقيقة | الكرة المصرية
ظهور فيجورست الأول.. كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك – الصفاقسي يخطف التعادل من الترجي بصافرة مصرية ساعة | الوطن العربي
فرج عامر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه التعاقد مع ميكيسوني ساعة | ميركاتو
فيوتشر يجدد عقود رباعي الفريق ساعة | الكرة المصرية
للمرة الأولى بين القطبين.. إنتر بطلا للسوبر الإيطالي بثلاثية في ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر