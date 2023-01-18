العشري لـ في الجول: طلبت من سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 21:07
كتب : بسام أبو بكر
كشف طارق العشري المدير الفني لسموحة عن رغبته في ضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم صفوف فريقهز
كريم الدبيس
النادي : الأهلي
وقال العشري لـFilGoal.com: "طلبت من إدارة سموحة التعاقد مع كريم الدبيس أو محمد أشرف من الأهلي".
وأضاف "أو التعاقد مع السيد سالم من الاتحاد السكندري".
وأتم تصريحاته "وكذلك لم أطلب التعاقد مع لويس ميكيسوني العائد مؤخرا للأهلي من الإعارة".
وودع سموحة كأس مصر الموسم الماضي 2021-2022 بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف.
ويحتل سموحة المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.
ويستعد سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 14 من الدوري يوم الجمعة المقبل.
نرشح لكم
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو فيفا يعتمد تطبيق خاصية "VAR صوتي" في كأس العالم للأندية بينهم عنصر نسائي.. الكشف عن خمسة حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل.. فوزي رجل مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش قائمة بيراميدز - فتحي ورمضان أمام فاركو.. وغياب السعيد للإيقاف نقطة للأصفر.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. ديباي إلى أتليتكو مدريد 25 دقيقة | ميركاتو