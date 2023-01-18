العشري لـ في الجول: طلبت من سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 21:07

كتب : بسام أبو بكر

كريم الدبيس

كشف طارق العشري المدير الفني لسموحة عن رغبته في ضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم صفوف فريقهز

كريم الدبيس

النادي : الأهلي

سموحة

وقال العشري لـFilGoal.com: "طلبت من إدارة سموحة التعاقد مع كريم الدبيس أو محمد أشرف من الأهلي".

وأضاف "أو التعاقد مع السيد سالم من الاتحاد السكندري".

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وأتم تصريحاته "وكذلك لم أطلب التعاقد مع لويس ميكيسوني العائد مؤخرا للأهلي من الإعارة".

وودع سموحة كأس مصر الموسم الماضي 2021-2022 بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل سموحة المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

ويستعد سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 14 من الدوري يوم الجمعة المقبل.

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