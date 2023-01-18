5 فتيات يتسللن لمشاهدة كأس العالم بـ فيلم Offside الممنوع من العرض في إيران

مع حلول بطولة كأس العالم لعام 2022 والمظاهرات المستمرة في إيران التي اندلعت منذ وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية سبتمبر الماضي خلال احتجازها من قبل شرطة الآداب في طهران، لا وقت أنسب من الآن لمشاهدة الفيلم الإيراني Offside والذي يمزج بين أجواء القمع وروح كرة القدم معًا.

فيلم Offside للمخرج الإيراني الكبير جعفر بناهي الحائز على عدد من أهم الجوائز السينمائية على الإطلاق مثل "الكاميرا الذهبية" من مهرجان كان السينمائي لفيلمه الطويل الأول "البالونة البيضاء"، وجائزة "الأسد الذهبي" من مهرجان فينيسيا السينمائي عن فيلم "الدائرة"، وجائزة "الدب الفضي" من مهرجان برلين السينمائي عن فيلم "تسلل"/Offside عام 2006.

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