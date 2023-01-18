5 فتيات يتسللن لمشاهدة كأس العالم بـ فيلم Offside الممنوع من العرض في إيران
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 17:43
كتب : FilGoal
مع حلول بطولة كأس العالم لعام 2022 والمظاهرات المستمرة في إيران التي اندلعت منذ وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية سبتمبر الماضي خلال احتجازها من قبل شرطة الآداب في طهران، لا وقت أنسب من الآن لمشاهدة الفيلم الإيراني Offside والذي يمزج بين أجواء القمع وروح كرة القدم معًا.
فيلم Offside للمخرج الإيراني الكبير جعفر بناهي الحائز على عدد من أهم الجوائز السينمائية على الإطلاق مثل "الكاميرا الذهبية" من مهرجان كان السينمائي لفيلمه الطويل الأول "البالونة البيضاء"، وجائزة "الأسد الذهبي" من مهرجان فينيسيا السينمائي عن فيلم "الدائرة"، وجائزة "الدب الفضي" من مهرجان برلين السينمائي عن فيلم "تسلل"/Offside عام 2006.
تعرف على أكثر الفيلم من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
نرشح لكم
جحيم البصرة يطير بـ العراق إلى نهائي خليجي 25 على حساب قطر تشكيل خليجي 25 - أيمن حسين يقود العراق.. وقطر تتسلح بـ وعد المولود في بغداد حارس قطر السابق لـ في الجول: تنظيم العراق لـ خليجي 25 رائع.. ومدربنا الحالي لا يناسبنا بعد 18 عاما في فريقه.. لاعب إسباني يرحل إلى الدوري الإيراني بطلب من جواد نيكونام خليجي 25 – انتفاضة الربع ساعة تنصر البحرين على قطر وتقودها لنصف النهائي خليجي 25 – الكويت تهزم الإمارات +93 وتنتزع الصدارة مؤقتا الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب خليجي 25 - قطر على صدارة المجموعة بالفوز على الكويت