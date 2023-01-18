مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (0) (1) الداخلية.. جووول أووول
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 14:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود والداخلية في الجولة 14 من الدوري المصري.
ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.
فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 74: جووول أووول في اللقاء بتسديدة قوية من مؤمن عاطف من داخل منطقة الجزاء سددها أرضية على يسار الشباك.
ق 60: مشاركة آحمد علي كامل لأول مرة الموسم الحالي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: رضا السيد يتعملق وبردة فعل رائعة يتصدى للكرة من على خط المرمى
ق 34: تسديدة قوية من سمير فكري تمر بجوار القائم
ق 29: إصابة قوية على مستوى الوجه للاعب الداخلية
ق 1: تصويبة رائعة من سمير فكري من داخل منطقة الجزاء لصالح الداخلية ارتطمت بالعارضة.
بداية اللقاء