مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (0) (0) الداخلية.. عودة أحمد علي
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 14:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود والداخلية في الجولة 14 من الدوري المصري.
ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.
فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 60: مشاركة آحمد علي كامل لأول مرة الموسم الحالي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: رضا السيد يتعملق وبردة فعل رائعة يتصدى للكرة من على خط المرمى
ق 34: تسديدة قوية من سمير فكري تمر بجوار القائم
ق 29: إصابة قوية على مستوى الوجه للاعب الداخلية
ق 1: تصويبة رائعة من سمير فكري من داخل منطقة الجزاء لصالح الداخلية ارتطمت بالعارضة.
بداية اللقاء
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