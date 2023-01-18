خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الأهلي مع البرازيلي جوستافو.. وتغير مفاجئ في موقف اللاعب

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 00:14

كتب : أحمد الخولي حامد وجدي

المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

لا يزال الأهلي يعمل بشكل مستمر من أجل دعم صفوف فريقه بمهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي دخل في مفاوضات مع المهاجم البرازيلي جوستافو دا سيلفا والاتفاق تم معه ومع ناديه الكوري.

وأن المهاجم البرازيلي تراجع في موقفه بشكل مفاجئ وأخبر وكيله أنه لا يريد اللعب في الدوري المصري.

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ولا توجد أي خلافات مالية مع اللاعب أو ناديه.

وكذلك هناك محاولات جارية من الأهلي لإقناع اللاعب بالموافقة على الانضمام للقلعة الحمراء.

وفي حالة عدم إقناع جوستافو بالانضمام للفريق الأحمر، الأهلي لديه قائمة بما بدائل لدعم الهجوم وسيبدأ التحرك فورا.

Man of the month

ويلعب البرازيلي جوستافو سوزا البالغ من العمر 28 عاما مع فريق جونبوك هيونداي الكوري.

وخلال عام 2022 لعب مع فريقه 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جوستافو سوزا الأهلي الدوري المصري
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