مباشر كأس إنجلترا - ليفربول (0) - (0) ولفرهامبتون.. صلاح يشارك

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

كودي جاكبو ومحمد صلاح

يلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في إعادة مباراة دور الـ64 بين الفريقين، وذلك بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل 2-2.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول ضد ولفرهامبتون.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون.

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لمتابعة مباراة ليفربول وولفرهامبتون دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق64 نزول محمد صلاح بدلا من كودي جاكبو

ق63 تمريرة خطيرة لكودي جاكبو ولكنه كان متسللا

ق49 سيطرة متبادلة بين الفريقين

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 انطلاقة خطيرة من أداما تراوري وتسديدة صاروخية تمر أعلى المرمى

ق34 هدف ملغي بداعي تسلل فابيو كارفايو لاعب ليفربول

ق13 هيرفي إيليوت يسجل الهدف الأول لليفربول بعد تسديدة يسارية صاروخية

ق10 تسديدة ضعيفة عن طريق كودي جاكبو لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها بسهولة الحارس خوسيه سا.

ق8 خطأ فادح من خوسيه سا حارس مرمى ولفرهامبتون ودفاع فريقه ينقذ الموقف

ق5 محاولة أولى خطيرة من ولفرهامبتون بعد عرضية من الجهة اليسرى ينقذها حارس ليفربول

انطلاق المباراة

ليفربول
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