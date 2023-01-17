مباشر كرة يد - مصر (19)-(7) أمريكا.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر لليد يحتفل بالفوز على كرواتيا

يختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد مباريات الدور الأول من بطولة العالم بمواجهة أمريكا.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى الدور الرئيسي والذي ينطلق يوم الخميس.

ويذاع لقاء اليوم على قناة أون تايم سبورتس 2.

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ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 19-7

ق23 صحوة مصرية والتقدم 15-5

ق15 منتصف الشوط والتقدم مصري 10-3

ق13 التقدم المصري مستمر 8-3

ق11 الفارق يتسع وتقدم مصر 6-2

ق7 تقدم منتخب مصر 3-1

انطلاق المباراة

كرة يد بطولة العالم منتخب مصر أمريكا
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