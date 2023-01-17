انتهت كأس مصر - الأهلي (3)-(1) سموحة.. الأحمر إلى النهائي

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 90: جووول حسام حسن والأول من ركلة جزاء

ق 88: ركلة جزاء لسموحة على رامي ربيعة

ق 80: نزول خالد عبد الفتاح بدلا من محمد هاني

ق 73: نزول محمد الضاوي بدلا من حسين الشحات

ق 63: تسديدة من عبد القادر تمر جوار القائم

ق 62: نزول مروان عطية وأفشة وشادي حسين بدلا من حمدي فتحي وكهربا ومحمد فخري

ق 61: كهربا يهدر الرابع

ق 57: تسديدة من محمد نادي تمر جوار مرمى الشناوي

ق 50: نزول محمد نادي بدلا من صديق كالابا

نزول صديق كالابا وأحمد حامد وبنجامين بواتينج بدلا من أحمد مصطفى ومؤمن عبد ربه ومحمد سعيد

نهاية الشوط الأول بثلاثية للأهلي

ق 35: جوووول كهربا والثالث بعد تسديدة من أعلى الحارس عمر صلاح وتمريرة من الشحات وضعته أمام المرمى

ق 23: إصابة حمدي فتحي

ق 19: حسام حسن يسدد من أمام المرمى ويهدر فرصة للتسجيل

ق 18: تسديدة من حسين فيصل من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية وتمر جوار المرمى

ق 15: خروج الهاني سليمان ونزول عمر صلاح

ق 11: جووووول حمدي فتحي والثاني بعد تمريرة من كهربا وتسديدة فشل الهاني سليمان في التصدي لها

ق 8: جووول أول أحمد عبد القادر بعد عرضية من كهربا يفشل الهاني سليمان في التصدي لها

ق 5: تسديدة من حمدي فتحي تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة كأس مصر
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