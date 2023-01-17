رويترز: رئيس الاتحاد الفرنسي السابق يواجه تهما بالتحرش الأخلاقي والجنسي

يواجه نويل لو جرا رئيس الاتحاد الفرنسي السابق تهمة التحرش الأخلاقي والجنسي، حسب رويترز.

وفتح مكتب المدعي العام في فرنسا اليوم الثلاثاء تحقيقا بخصوص الاتهامات الموجهة لرئيس الاتحاد السابق.

ونفى لو جرا في وقت سابق مزاعم التحرش الجنسي خلال جلسة مع وزارة الرياضة.

وقال مكتب المدعي العام لرويترز: "ردا على تقرير من هيئة التفتيش العام للتعليم والرياضة والبحوث في 13 يناير 2023، فإنه تم فتح تحقيق أمس في تهم التحرش الأخلاقي والتحرش الجنسي".

وأمرت وزارة الرياضة بمراجعة حسابات الاتحاد بعد أن قال رئيس الاتحاد الفرنسي أنه سيرفع دعوى تشهير ضد مجلة "So Foot" والتي ذكرت أن لو جرا ضايق العديد من الموظفات.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق إعفاء رئيسه نويل لو جرا من منصبه على خليفة تصريحاته ضد زين الدين زيدان.

وكان لو جرا قد أطلق تصريحات رآها البعض مشينة تجاه القائد الأسبق لمنتخب فرنسا زين الدين زيدان، عقب تجديد عقد ديديه ديشامب كمدير فني للديوك، قبل أن يقدم اعتذاره بعد موجة من الغضب.

القرار جاء بعد اجتماع امتد لساعتين الأربعاء الماضي في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وقرر الاتحاد تعيين نائبه فيليبي ديالو في منصب الرئيس المؤقت.

واعتذر نويل لو جرا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي، لنظيره زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية.

واعتذر لو جرا في بيان نُشر عبر وكالة "أسوشيتد برس":

"أود أن أعتذر بسبب تصريحاتي التي لا تعكس اعتقاداتي أبدًا، ولا تقديري للاعب الذي كان عليه أو المدرب الذي صار.

لقد أجريت مقابلة مع راديو مونت كارلو لم يتوجب علي إجرائها لأنهم كانوا يبحثون عن إثارة الجدل بين ديشامب وزيدان وكلاهما من رموز الكرة الفرنسية.

أعترف أن تصريحاتي كانت حمقاء وتسببت في سوء فهم. زيدان يدرك جيدًا التقدير الهائل الذي أكنه له تمامًا مثل بقية الشعب الفرنسي".

ماذا قال رئيس الاتحاد الفرنسي

بعد الإعلان عن تجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب حتى 2026، سُئل لو جرا عن زين الدين زيدان الذي كان مرشحا لخلافة المدرب.

فقال رئيس الاتحاد الفرنسي: "أنا لا أبالي إذا تولى زيدان تدريب البرازيل".

وأضاف "أدعو الصحفيين لإقامة برنامج خاص لإيجاد فريق له".

وأوضح "أؤكد لكم أن زيدان ما كان ليرد على الهاتف إذا اتصلت به ليتولى قيادة المنتخب".

ليتلقى لو جرا سيلًا من ردود الفعل الساخنة، على رأسها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمانومنتخب فرنسا.

وكتب مبابي عبر تويتر: "زيدان هو فرنسا. لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

كما غرّدت أميلي أوديا كاستيراوزيرة الرياضة الفرنسية عبر حسابها في تويتر:

"مزيد من التعليقات التي تفتقد للتواصل، وفوق ذلك انعدام احترام مشين، وهذا ما يؤلمنا جميعًا تجاه أسطورة لكرة القدم والرياضة عمومًا. رئيس أكبر اتحاد رياضي في فرنسا لا يجب أن يصرح بذلك. اعذرنا على هذا التصريح يا زين الدين زيدان أرجوك، لقد تجاوز الحدود".

وهب ريال مدريد بدوره لإصدار بيان رسمي

للدفاع عن أسطورته كلاعب وكمدرب.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

يأسف ريال مدريد للتصريحات غير الموفقة الصادرة من نويل لو جرا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن زين الدين زيدان أحد أكبر أساطير الرياضة العالمية.

هذه الكلمات بمثابة تقليل من احترام أحد الرموز الأكثر شعبية في عالم كرة القدم. نادينا ينتظر تصحيحًا فوريًا.

زين الدين زيدان هو بطل عالم وأوروبا بقميص منتخب بلاده بين العديد من الألقاب الأخرى في مسيرته، وهو يمثل قيم الرياضة وقد أثبت ذلك على مدار مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب.

تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير لائقة من شخص في منصب مماثل، تمامًا مثل تصريحاته منذ فترة عن قائدنا كريم بنزيمة الفائز الحالي بالكرة الذهبية وبطل دوري الأمم الأوروبي 2021 مع فرنسا والفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بين العديد من الألقاب الأخرى.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى توصل الاتحاد الفرنسي إلى اتفاق مع زيدان لقيادة المنتخب بعد كأس العالم 2022.

لكن وصول فرنسا للنهائي، مكّن ديشامب من تفعيل بند التجديد في عقده الذي كان ينص على حرية اتخاذه القرار حال الوصول للمربع الذهبي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقتٍ سابق أن زيدان تلقى عرضًا لتدريب الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن الصحيفة كشفت عن إبلاغ زيدان الاتحاد الأمريكي برفض العرض، تمامًا كما رفض سابقًا عرضين من منتخبي البرازيل والبرتغال.

ولا ينوي زيدان تولي تدريب أي منتخب وطني إلا بلاده فرنسا، لكنه الآن سينتظر عدة سنوات لتحقيق هذا الحلم.

وجدد ديشامب عقده مع فرنسا حتى كأس العالم 2026، مما ضرب أحلام زيدان في مقتل.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.