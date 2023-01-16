مباشر نصف نهائي خليجي 25 - البحرين (0) - (0) عمان.. سيطرة حمراء
الإثنين، 16 يناير 2023 - 18:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25.
ويلعب الفائز في المباراة مع العراق في المباراة النهائية يوم 19 يناير الجاري.
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بداية المباراة
ق22. سيطرة من منتخب البحرين على مجريات اللقاء ومحاولات لتسجيل الأول ولكن بدون فرص خطيرة.
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