مباشر نصف نهائي خليجي 25 - البحرين (0) - (0) عمان.. سيطرة حمراء

الإثنين، 16 يناير 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

عمان 2-1 السعودية

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25.

ويلعب الفائز في المباراة مع العراق في المباراة النهائية يوم 19 يناير الجاري.

-------------------------------------------

أخبار متعلقة:
للمرة الأولى.. طارق حامد في التشكيل المثالي للجولة 13 من الدوري السعودي ساليبا يتوعد مانشستر يونايتد.. وأنباء سارة بشأن التجديد مع أرسنال هل سيقوم ليفربول بتعاقدات جديدة؟ كلوب يجيب على رأسها الزمالك والمصري.. مساندة من جماهير الأندية الشعبية للإسماعيلي في المران

بداية المباراة

ق22. سيطرة من منتخب البحرين على مجريات اللقاء ومحاولات لتسجيل الأول ولكن بدون فرص خطيرة.

خليجي 25 البحرين عمان
نرشح لكم
للمرة الأولى.. طارق حامد في التشكيل المثالي للجولة 13 من الدوري السعودي النصر يعلن خضوع أوسبينا لجراحة في إسبانيا.. ونافاس ضمن المرشحين لتعويضه مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية جحيم البصرة يطير بـ العراق إلى نهائي خليجي 25 على حساب قطر انتهت في خليجي 25 - العراق (2) (1) قطر.. أسود الرافدين إلى النهائي تشكيل خليجي 25 - أيمن حسين يقود العراق.. وقطر تتسلح بـ وعد المولود في بغداد حارس قطر السابق لـ في الجول: تنظيم العراق لـ خليجي 25 رائع.. ومدربنا الحالي لا يناسبنا "ما حدث غير مقبول".. بيان من اتحاد اللاعبين المحترفين بعد الاعتداء على رامسديل
أخر الأخبار
أمام الزمالك - رمضان يواصل مساهماته مع بيراميدز.. والكرتي يعود للتسجيل 12 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل ديباي يكشف حقيقة انتقاله المحتمل إلى إنتر 20 دقيقة | ميركاتو
مباشر نصف نهائي خليجي 25 - البحرين (0) - (0) عمان.. سيطرة حمراء 49 دقيقة | الوطن العربي
للمرة الأولى.. طارق حامد في التشكيل المثالي للجولة 13 من الدوري السعودي ساعة | الوطن العربي
ساليبا يتوعد مانشستر يونايتد.. وأنباء سارة بشأن التجديد مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
على رأسها الزمالك والمصري.. مساندة من جماهير الأندية الشعبية للإسماعيلي في المران ساعة | الكرة المصرية
هل سيقوم ليفربول بتعاقدات جديدة؟ كلوب يجيب ساعة | الدوري الإنجليزي
للمرة الرابعة على التوالي.. الزمالك يتقدم مبكرا على بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر