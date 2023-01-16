انتهت كأس مصر - الزمالك (1)-(1) بيراميدز.. شيكابالا يهدر وبيراميدز يتأهل

الإثنين، 16 يناير 2023 - 17:28

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - رمضان صبحي

يلعب الزمالك أمام بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة، بينما تلعب غدا مواجهة الطرف الآخر من نصف النهائي بين الأهلي وسموحة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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شيكابالا يهدر الخامسة

أسامة جلال يسجل الرابعة

إمام عاشور يسجل الرابعة

دودو الجباس يسجل الثالثة

مصطفى شلبي يسجل الثالثة

فخر الدين بن يوسف يسجل الثانية

محمد أشرف يسجل الثانية

رمضان صبحي يسجل الأولى

زيزو يهدر الأولى

ركلات الترجيح

ق 22: نزول دودو الجباس بدلا من عبد الله مجدي

ق 120: الشناوي يبعد الكرة من على خط المرمى

نزول سامسون وروقا بدلا من نبيل عماد وسيف الجزيري

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

ق 101: خروج كريم حافظ ونزول عبد الله مجدي

ق 98: ضغط أبيض قوي

ق 93: إصابة الشناوي

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية الشوط الثاني والاتجاه إلى شوطين إضافيين

ق90 أربع دقائق وقت بدل من الضائع

ق86 مشاركة فخر الدين بن يوسف بدلا من فخري لاكاي

ق80 تبادل السيطرة بين الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى

ق70 مشاركة محمود شيكابالا بدلا من عمرو السيسي

ق66 رأسية من سيف الجزيري أعلى العارضة

ق60 نزول مصطفى شلبي بدلا من يوسف نبيه

ق55 جوووووول وليد الكرتي

ق50 أحمد الشناوي يتصدى لتسديدة يوسف نبيه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 عواد يتألق مجددا بعد تسديدة إبراهيم عادل

ق35 تسديدة قوية من زيزو بعد تمريرة سيف الجزيري ولكن أعلى العارضة

ق31 سقوط عمر جابر وتوقف اللعب لعلاجه

ق28 عواد يتألق أمام تسديدة إبراهيم عادل

ق18 التحام قوي بين رمضان صبحي والمثلوثي

ق15 تبديل عبد الله السعيد ونزول أسامة جلال بدلا منه

ق11 طرد مباشر لعلي جبر بعد تدخل على سيف الجزيري

ق5 جوووووول أول مبكر لحسام عبد المجيد برأسية

ق5 ركنية تمر من الجميع وتتحول إلى ركنية جديدة

ق4 تسديدة قوية من محمد عبد الغني ولكن تتحول إلى ركنية

انطلاق المباراة

كأس مصر الزمالك بيراميدز
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