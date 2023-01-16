تشكيل بيراميدز - فتحي أساسي أمام الزمالك.. ولاكاي يقود الهجوم

الإثنين، 16 يناير 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

فيوتشر - بيراميدز

دفع جايمي باتشيكو بأحمد فتحي في التشكيل الأساسي لبيراميدز امام الزمالك.

ويلعب بيراميدز أمام الزمالك ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.

ويبدأ بيراميدز بالثلاثي عبد الله سعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل في الوسط الهجومي.

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ويغيب مصطفى فتحي عن قائمة بيراميدز بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى - محمود صابر

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة.

وكان بيراميدز قد خاض مباراته الأخيرة أمام فيوتشر في مسابقة الدوري وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة عقب مرور 13 جولة.

أما الزمالك فتعثر هو الآخر بالتعادل أمام الاتحاد سلبيا بدون أهداف في نفس الجولة.

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