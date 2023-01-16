تشكيل الزمالك - عمر جابر أساسي أمام بيراميدز.. وشلبي وعبد الشافي بديلان

أجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تغييران على التشكيل الأساسي للزمالك في مواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.

ويبدأ الثنائي عمر جابر ويوسف نبيه في التشكيل الأساسي.

بينما يجلس مصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد

خط الوسط: يوسف نبيه - عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور - عمر جابر

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - مصطفى شلبي - محمد عبد الشافي - سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - سيف جعفر - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد خاض مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 26 نقطة عقب مرور 12 جولة وسجل 22 هدفا واستقبل 7.

أما بيراميدز فتعثر هو الآخر بالتعادل أمام فيوتشر بهدف لكل منهما في نفس الجولة.