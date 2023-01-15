مباشر دربي شمال لندن - توتنام (0) - (1) أرسنال.. القاااائم يمنع الثاني
الأحد، 15 يناير 2023 - 18:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام ضد أرسنال ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.
يمكنم متابعة المباراة من هنا.
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ق24: صاروووووووخ من توماس بارتي في القائم
ق21: هوجو لوريس يتصدى لتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أوديجارد
ق17: رامسديل ينقذ أرسنال من هدف التعادل، تمريرة من سيسينيون وتسديدة من سون من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس
ق14: جووووووول ماذا تفعل يا لوريس، ساكا ينطلق ويلعب كرة عرضية يخطأ لوريس في التعامل معها لتدخل إلى الشباك
ق11: عرضية من أوديجارد ورأسية من توماس بارتي فوق العارضة
ق6: هوجو لوريس يتصدى لأول فرص المباراة بتسديدة قوية من نيكتاه من داخل منطقة الجزاء
بداية المباراة
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