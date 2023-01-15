استراحة دربي شمال لندن - توتنام (0) - (2) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 15 يناير 2023 - 18:14

كتب : FilGoal

هدف أرسنال الأول أمام توتنام

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام ضد أرسنال ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يمكنم متابعة المباراة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق47: رامسديل يتألق أمام هاري كين برأسية قوية من عرضية دوهيرتي

ق35: جوووووووووووووول صاروخ من أوديجارد من خارج منطقة الجزاء إلى الشباك

ق24: صاروووووووخ من توماس بارتي في القائم

ق21: هوجو لوريس يتصدى لتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أوديجارد

ق17: رامسديل ينقذ أرسنال من هدف التعادل، تمريرة من سيسينيون وتسديدة من سون من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس

ق14: جووووووول ماذا تفعل يا لوريس، ساكا ينطلق ويلعب كرة عرضية يخطأ لوريس في التعامل معها لتدخل إلى الشباك

ق11: عرضية من أوديجارد ورأسية من توماس بارتي فوق العارضة

ق6: هوجو لوريس يتصدى لأول فرص المباراة بتسديدة قوية من نيكتاه من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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