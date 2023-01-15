اختبر معلوماتك - هل تعرف الكلاسيكو جيدا؟

يعود ريال مدريد ليلتقي مجددا بغريمه التاريخي برشلونة في صدام كلاسيكو جديد، لحسم لقب السوبر الإسباني هذه المرة.

فهل تعرف الكلاسيكو جيدا؟

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