اختبر معلوماتك - هل تعرف الكلاسيكو جيدا؟

الأحد، 15 يناير 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

بيدري ضد كارباخال - كلاسيكو ريال مدريد أمام برشلونة

يعود ريال مدريد ليلتقي مجددا بغريمه التاريخي برشلونة في صدام كلاسيكو جديد، لحسم لقب السوبر الإسباني هذه المرة.

فهل تعرف الكلاسيكو جيدا؟

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الدوري الإسباني كأس السوبر الإسباني
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