مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) كريستال بالاس.. نيوكاسل (0)-(0) فولام

الأحد، 15 يناير 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

تشيلسي - فولام

يستضيف تشيلسي فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي نفس التوقيت يحل فولام ضيفا على نيوكاسل ضمن منافسات نفس الجولة.

ويحل تشيلسي في المركز العاشر برصيد 25 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

أما نيوكاسل ففي المركز الرابع برصيد 35 نقطة بينما فولام في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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تشيلسي (0)-(0) كريستال بالاس

ق25 تسديدة قوية من تياجو سيلفا وجوايتا يتألق

ق21 تسديدة قوية من أوليسيه وتألق جديد لكيبا

ق19 كيبا يتألق أمام هجوم كريستال بالاس

انطلاق المباراة

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نيوكاسل (0)-(0) فولام

ق5 دفاع فولام يتألق أمام تسديدة لونج ستاف

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي نيوكاسل
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