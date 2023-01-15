انتهت الدوري الفرنسي - مونبلييه (0) (3) نانت

يحل نانت ضيفا على مونبلييه في استاد لو موسون بالجولة 19 للدوري الفرنسي.

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نهاية المباراة

ق84. جوووول ثاالث لنانت عن طريق بلاس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق81. جوووووول الثااني لنانت عن طريق مصطفى محمد بعد استغلال خطأ ساخو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بوجه القدم الخارجي في المرمى بطريقة رائعة.

ق71. رأسية من مصطفى محمد فوق المرمى.

ق67. بطاقة حمراء جديدة وتلك المرة لسيبي واهي لاعب مونبلييه أيضا بعد أن حصل على بطاقتين صفراويتين خلال لعبة واحدة.

ق60. دخول مصطفى محمد بدلا من بلاس.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+57 جوووووووووول راااائع بتسديدة صاروخية من مسافة هائلة بواسطة أندري جيروتو

ق.45 احتساب 17 دقيقة وقت بدل ضائع

ق.43 بطاقة حمراء مباشرة لـ وهبي الخزري بعد تدخل عنيف على لاعب نانت

ق.31 استئناف المباراة بعد توقف 14 دقيقة

ق.30 عودة طاقم التحكيم ولاعبي نانت لأرض الملعب

ق.27 عودة لاعبي مونبلييه إلى أرض الملعب

**نانت أعلن أن حكم المباراة أخبرهم أن التوقف مؤقت لحين استقرار الوضع.

👨🏻‍⚖️ L'arbitre a annoncé que la pause était temporaire. Le match devrait reprendre dans quelques minutes. — FC Nantes (@FCNantes) January 15, 2023

ق.17 توقف المباراة ودخول اللاعبين لغرف خلع الملابس بسبب إقدام الجماهير على إشعال الألعاب النارية للتعبير على غضبها

Le ras-le-bol de la Butte #MHSCFCN Match arrêté pic.twitter.com/QlJxSuofdZ — Julien Castanheira (@JulienCst) January 15, 2023

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الخامسة مساء