انتهت الدوري الفرنسي - مونبلييه (0) (3) نانت

الأحد، 15 يناير 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

مونبلييه - نانت

يحل نانت ضيفا على مونبلييه في استاد لو موسون بالجولة 19 للدوري الفرنسي.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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نهاية المباراة

ق84. جوووول ثاالث لنانت عن طريق بلاس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق81. جوووووول الثااني لنانت عن طريق مصطفى محمد بعد استغلال خطأ ساخو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بوجه القدم الخارجي في المرمى بطريقة رائعة.

ق71. رأسية من مصطفى محمد فوق المرمى.

ق67. بطاقة حمراء جديدة وتلك المرة لسيبي واهي لاعب مونبلييه أيضا بعد أن حصل على بطاقتين صفراويتين خلال لعبة واحدة.

ق60. دخول مصطفى محمد بدلا من بلاس.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+57 جوووووووووول راااائع بتسديدة صاروخية من مسافة هائلة بواسطة أندري جيروتو

ق.45 احتساب 17 دقيقة وقت بدل ضائع

ق.43 بطاقة حمراء مباشرة لـ وهبي الخزري بعد تدخل عنيف على لاعب نانت

ق.31 استئناف المباراة بعد توقف 14 دقيقة

ق.30 عودة طاقم التحكيم ولاعبي نانت لأرض الملعب

ق.27 عودة لاعبي مونبلييه إلى أرض الملعب

**نانت أعلن أن حكم المباراة أخبرهم أن التوقف مؤقت لحين استقرار الوضع.

ق.17 توقف المباراة ودخول اللاعبين لغرف خلع الملابس بسبب إقدام الجماهير على إشعال الألعاب النارية للتعبير على غضبها

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الخامسة مساء

نانت الدوري الفرنسي
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