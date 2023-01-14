مباشر الدوري الإيطالي - ليتشي (2) - (0) ميلان.. عودة بتبديلين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليتشي ضد ميلان في الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي.

ميلان يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر الذي أنهى مباراته في هذه الجولة.

وسحق نابولي ضيفه يوفنتوس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليوجه له ضربة قوية في المنافسة، حيث تجمد رصيده عند 37 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف.

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ق 46 سيرجينو ديست بدلا من ثيو هيرنانديز وأليكسيس سايليمايكرس

استراحة

ق 23 جووووول الثاني بتوقيع فيديريكو باشيروتو.. ميلان في ورطة

ق 3 جووووووووول ثيو هيرنانديز يسجل في شباكه بالخطأ.. 1-0 لصالح ليتشي

بداية المباراة