مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. سكاي: تشيلسي يتفق مع شاختار على ضم مودريك

حسم نادي تشيلسي انتقال الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب شاختار دونستيك، رغم محاولات أرسنال في الفترة الأخيرة الحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن ممثلي تشيلسي في بولندا توصلوا لاتفاق مع نادي شاختار على انتقال مودريك مقابل 100 مليون يورو (70 مليون يورو ثابتة مع 30 مليون كمتغيرات).

ويظل عرض أرسنال للاعب قائما مقابل 95 مليون يورو شاملة الإضافات.

على الجانب الآخر، كشف ديفيد أورنستين صحفي ذا أثليتك أن تشيلسي اتفق بالفعل مع اللاعب على البنود الشخصية لينتقل مقابل سبع سنوات.

🧡 #Shakhtar Player of the Year in 2022! 🔝 🏆 Mykhailo Mudryk’s award ⚒ pic.twitter.com/sKKmi418wy — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023

ابن الـ22 عاما سجل عشرة أهداف وصنع ثمانية في 18 مباراة مع شختار هذا الموسم، وفاز بجائزة لاعب العام في النادي الأوكراني.

ويتواجد أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة قبل مواجهة توتنام غدا.

بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة.