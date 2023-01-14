مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. سكاي: تشيلسي يتفق مع شاختار على ضم مودريك

السبت، 14 يناير 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

مودريك

حسم نادي تشيلسي انتقال الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب شاختار دونستيك، رغم محاولات أرسنال في الفترة الأخيرة الحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن ممثلي تشيلسي في بولندا توصلوا لاتفاق مع نادي شاختار على انتقال مودريك مقابل 100 مليون يورو (70 مليون يورو ثابتة مع 30 مليون كمتغيرات).

ويظل عرض أرسنال للاعب قائما مقابل 95 مليون يورو شاملة الإضافات.

أخبار متعلقة:
عقوبات على القطبين وبيراميدز وثنائي القناة.. ولتأخير تشكيل فيوتشر راشفورد بعد إسقاط مانشستر سيتي: كل شيء ممكن بنزيمة: لم أتهرب من اللعب قبل كأس العالم.. وأتمنى رؤية رونالدو في الملعب مران الزمالك - مشاركة نداي.. وفقرة خاصة لركلات الجزاء قبل مواجهة بيراميدز

على الجانب الآخر، كشف ديفيد أورنستين صحفي ذا أثليتك أن تشيلسي اتفق بالفعل مع اللاعب على البنود الشخصية لينتقل مقابل سبع سنوات.

ابن الـ22 عاما سجل عشرة أهداف وصنع ثمانية في 18 مباراة مع شختار هذا الموسم، وفاز بجائزة لاعب العام في النادي الأوكراني.

ويتواجد أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة قبل مواجهة توتنام غدا.

بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

تشيلسي مودريك شاختار الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات
نرشح لكم
أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون إلى المركز الثامن.. خسارة تاريخية لـ ليفربول ضد برايتون بثلاثية ولفرهامبتون يزيد أوجاع وست هام.. وصراع البقاء يشتعل بفوز ساوثامبتون جوارديولا: لا أهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي.. وأنهينا فوقهم في الترتيب 6 مرات متتالية راشفورد بعد إسقاط مانشستر سيتي: كل شيء ممكن
أخر الأخبار
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي 11 دقيقة | المحترفون
أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيرونا يقلب النتيجة على إشبيلية ويقربه من مراكز الهبوط 34 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - سيدات الأهلي يفزن بالنسخة الأولى من كأس السوبر على حساب الصيد 50 دقيقة | رياضات أخرى
خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى يوافق على رحيل أوباما.. ويتوجه للمحكمة الرياضية بسبب مروان عطية ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح