مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة
السبت، 14 يناير 2023 - 16:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون وليفربول في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 5:00 مساء.
نرشح لكم
خطفوهم في 4 دقائق.. يونايتد يقلب الطاولة على سيتي وينتصر في دربي مانشستر تشكيل ليفربول - جاكبو وصلاح يقودان الهجوم في غياب نونيز بسبب تهديدات على سلامتهم.. إدارة إيفرتون تعلن عدم حضورها لمواجهة ساوثامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) مانشستر سيتي.. انتصار كتيبة تين هاج تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وفودين أساسيون ضد يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو وفريد أساسيان.. وبرونو جناح ضد سيتي برونو: أردت التأكد من طريقة تفكير مانشستر يونايتد للمستقبل قبل تمديد عقدي مواعيد مباريات السبت 14 يناير 2023 - دربي مانشستر وصلاح وتريزيجيه ومونديال اليد