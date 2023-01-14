مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة

السبت، 14 يناير 2023 - 16:47

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف أمام بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون وليفربول في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية المباراة

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المباراة ستبدأ في تمام الساعة 5:00 مساء.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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