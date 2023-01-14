مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (1) مانشستر سيتي.. جريليش جوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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ق60: جووووووول أووووول لسيتي برأسية من جريليش بعد عرضية من دي بروين بعد بينية من محرز.

ق58: رأسية من أكانجي شتتها كاسيميرو.

ق57: تبديل أول لسيتي بمشاركة جاك جريليش بدلا من فودين.

ق54: هجمة خطيرة لسيتي لكن دفاع يونايتد شتتها بنجاح بعد رأسية هالاند.

ق52: تسديدة من فاران مرت بجوار المرمى لكن الحكم يحتسب تسلل.

تبديل أول ليونايتد بمشاركة أنتوني بدلا من مارسيال.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: تسديدة قوية من ووكر مرت بجوار المرمى بقليل.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: راشفورد يسقط مصابا دون تدخل من أحد ويشتكي من العضلة الضامة.

ق38: راشفورد يهدر انفرادا تاما وإيدرسون يتصدى للكرة.

ق34: راشفورد يراوغ إيدرسون وسدد الكرة لكن ووكر شتت الكرة قبل خط المرمى.

ق27: بينية من دي بروين لمحرز المنطلق سريعا لكن عرضيته الزاحفة شتتها دفاع يونايتد.

ق24: تسديدة من هالاند شتتها كاسيميرو ببراعة.

ق15: هجمة مرتدة سريعة لكن دفاع سيتي شتت عرضية مارسيال.

ق11: تهديد أول من يونايتد، بينية من إريكسن سددها برونو زاحفة لكنها مرت بجوار المرمى.

ق5: استحواذ من سيتي واعتماد واضح من يونايتد على الهجمات المرتدة.

انطلاق المباراة.